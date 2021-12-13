Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає Мінські домовленості одним зі шляхів вирішення збройного конфлікту на українському Донбасі. За його словами, важливо, щоб Росія почала їх виконувати.

Таку думку він висловив в одному з інтерв’ю. Блінкен зазначив, що під час зустрічі голів МЗС Великої сімки (G7) в Ліверпулі узгоджував із союзниками спільні дії в разі військової ескалації з боку РФ.

За словами держсекретаря, якщо Росія вчинить нові акти агресії проти України, це матиме для неї величезні наслідки. Відповідний сигнал Кремль уже отримав, і найближчим часом стане зрозуміло, чи прислухається до нього президент РФ Володимир Путін.

– Якщо Росія продовжить безрозсудні та агресивні дії, ми відповімо. І не лише ми – партнери та союзники у всьому світі… Ми разом скоординовано готові вжити дуже рішучих дій, якщо Путін продовжить свою агресію проти України. Отже, тепер ми маємо побачити, що він (президент РФ – Ред.) не лише отримав це повідомлення, а й відповів на нього, – заявив Блінкен.

Він наголосив, що є й інший шлях до вирішення ситуації – Мінські домовленості. На думку Блінкена, вони можуть розрядити кризу на Донбасі. Проте цих домовленостей повинна дотримуватися Росія.

– Є ще один шлях уперед… Росія та Україна багато років тому домовилися про так звані Мінські угоди – спосіб розрядити кризу на сході України, повернути Україні кордон. Що ми хотіли б зараз бачити, це виконання Росією своїх зобов’язань за цими угодами. Ми збираємося випробувати цю пропозицію разом із нашими європейськими союзниками та партнерами. І подивитися, як відреагує Росія, – пояснив держсекретар США.

Блінкен наголосив, що у випадку війни на Донбасі на карту поставлено дещо більше, ніж просто інтереси України: а саме основні правила, за якими існує міжнародна система. Йдеться про те, що одна країна не може силою змінювати кордони іншої, диктувати іншій державі свій вибір та рішення в зовнішній політиці (зокрема, з ким їй бути партнерами).

– Це те, на що претендує Росія. І якщо ми залишимо це безкарним, тоді вся система, яка забезпечує стабільність і запобігає війні, опиниться під загрозою. Ось чому це так важливо, – додав голова Держдепартаменту США.

Він вкотре запевнив, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України, а також виступають за повернення нашій державі окупованих РФ територій.

Напередодні міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі в Ліверпулі (Велика Британія). Вони зазначили, що подальша військова ескалація та агресія проти України коштуватиме Росії дуже дорого. Міністри також висловили підтримку Нормандському формату.

Джерело: Держдепартамент США, Голос Америки