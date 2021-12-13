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Блінкен вважає Мінські домовленості способом розрядити кризу на Донбасі

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає Мінські домовленості одним зі шляхів вирішення збройного конфлікту на українському Донбасі. За його словами, важливо, щоб Росія почала їх виконувати.

Таку думку він висловив в одному з інтерв’ю. Блінкен зазначив, що під час зустрічі голів МЗС Великої сімки (G7) в Ліверпулі узгоджував із союзниками спільні дії в разі військової ескалації з боку РФ.

За словами держсекретаря, якщо Росія вчинить нові акти агресії проти України, це матиме для неї величезні наслідки. Відповідний сигнал Кремль уже отримав, і найближчим часом стане зрозуміло, чи прислухається до нього президент РФ Володимир Путін.

– Якщо Росія продовжить безрозсудні та агресивні дії, ми відповімо. І не лише ми – партнери та союзники у всьому світі… Ми разом скоординовано готові вжити дуже рішучих дій, якщо Путін продовжить свою агресію проти України. Отже, тепер ми маємо побачити, що він (президент РФ – Ред.) не лише отримав це повідомлення, а й відповів на нього, – заявив Блінкен.

Він наголосив, що є й інший шлях до вирішення ситуації – Мінські домовленості. На думку Блінкена, вони можуть розрядити кризу на Донбасі. Проте цих домовленостей повинна дотримуватися Росія.

– Є ще один шлях уперед… Росія та Україна багато років тому домовилися про так звані Мінські угоди – спосіб розрядити кризу на сході України, повернути Україні кордон. Що ми хотіли б зараз бачити, це виконання Росією своїх зобов’язань за цими угодами. Ми збираємося випробувати цю пропозицію разом із нашими європейськими союзниками та партнерами. І подивитися, як відреагує Росія, – пояснив держсекретар США.

Блінкен наголосив, що у випадку війни на Донбасі на карту поставлено дещо більше, ніж просто інтереси України: а саме основні правила, за якими існує міжнародна система. Йдеться про те, що одна країна не може силою змінювати кордони іншої, диктувати іншій державі свій вибір та рішення в зовнішній політиці (зокрема, з ким їй бути партнерами).

– Це те, на що претендує Росія. І якщо ми залишимо це безкарним, тоді вся система, яка забезпечує стабільність і запобігає війні, опиниться під загрозою. Ось чому це так важливо, – додав голова Держдепартаменту США.

Він вкотре запевнив, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України, а також виступають за повернення нашій державі окупованих РФ територій.

Напередодні міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі в Ліверпулі (Велика Британія). Вони зазначили, що подальша військова ескалація та агресія проти України коштуватиме Росії дуже дорого. Міністри також висловили підтримку Нормандському формату.

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Джерело: Держдепартамент США, Голос Америки

Фото: Getty Images

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