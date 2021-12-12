Подальша військова ескалація та агресія проти України матиме для Росії серйозні наслідки, адже застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) за підсумками зустрічі в Ліверпулі (Велика Британія). Заяву оприлюднила Європейська служба зовнішніх зв’язків.

У зустрічі брали участь голови МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Темою обговорення, серед іншого, була ситуація на кордонах України. У спільній заяві учасники перемовин засудили нарощування військових сил Росії та агресивну риторику РФ щодо України.

– Будь-яке застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України спричинить величезні наслідки та дорого коштуватиме РФ, – наголошується в заяві.

Голови МЗС країн G7 закликали Росію до деескалації, використання дипломатичних каналів та дотримання своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності. Крім того, міністри висловили підтримку Нормандському формату, спрямованому на вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

– Ми підтверджуємо нашу підтримку зусиль Франції та Німеччини у Нормандському форматі для досягнення повного виконання Мінських домовленостей та врегулювання конфлікту на сході України, – зазначається в заяві.

Крім того, міністри країн G7 підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також право суверенної держави самостійно визначати власне майбутнє.

– Ми вітаємо стриману позицію України. Ми інтенсифікуємо наше співробітництво щодо спільної та всебічної відповіді, – сказано в заяві.

Джерело: Європейська служба зовнішніх зв’язків