Сьогодні відбудеться фінальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у 2021 році

Сьогодні Україна буде центральною темою в обговоренні міністрів закордонних справ ЄС.

Про це на початку зустрічі заявив головний дипломат блоку Жозеп Боррель. Це фінальна зустріч міністрів закордонних справ у 2021 році.

– Звісно, найважливішою темою є ситуація в Україні, з огляду на нарощування Росією військ на кордонах, – сказав Боррель.

Він додав, що міністри говоритимуть і про проблеми Кіпру, Білорусі, Афганістану та Центральної Азії.

Боррель зазначив, що дискусія довкола українського питання значною мірою буде продовженням дискусії G7, яка виступила з заявою на захист України і попередженням для Росії, що наслідки за нову агресію будуть величезними.

– Ми налаштовані на стримування, щоб не дати кризі розпочатися. Але у будь-якому разі ми надішлемо чіткий сигнал, що будь-яка агресія проти України буде коштувати Росії дуже дорого, якщо це станеться. Зараз ми робимо усе можливе, щоб запобігти цьому, – сказав Боррель.

На запитання про те, які потенційні санкції готують проти РФ, Жозеп Боррель відповів, що нині конкретних рішень про санкції зараз приймати не будуть, хоча їх обговорюють.

– Ми вивчаємо, спільно із США та Британією, якими вони можуть бути, і коли та як можуть бути скоординовано застосовані. Але сьогодні ніяких рішень не очікується, – розповів головний дипломат ЄС.

За словами Борреля, глава російського зовнішньополітичного відомства заперечував повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні.

Нагадаємо, найближчим часом відбудеться візит Борреля до України. Він ухвалив запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава європейської дипломатії має намір відвідати Донбас, щоб ознайомитись із обстановкою.

Під час переговорів Кулеба закликав Борреля прискорити розробку комплексного пакету заходів стримування Росії від агресії щодо України.

Джерело: Європейська правда