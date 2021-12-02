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Жозеп Боррель найближчим часом відвідає Україну, зокрема й Донбас

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Жозеп Боррель найближчим часом відвідає Україну, зокрема й Донбас

У четвер, 2 грудня, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель погодився на пропозицію глави МЗС України Дмитра Кулеби відвідати Україну, включаючи Донбас, найближчим часом.

Як уточнюється, Кулеба поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України.

Також він повідомив про загрозу підготовки РФ до нової хвилі агресії проти України.

Міністр подякував Євросоюзу за багаторічну підтримку України та закликав прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції проти Росії у разі розширення агресії.

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Фото: МЗС

Джерело: МЗС

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