Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає необхідним діалог Росії та Альянсу. А тому представників РФ хочуть запросити на зустріч.

Про це він поінформував на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Йдеться про зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

– Члени Альянсу готові говорити з Росією. Ми хочемо запросити Москву на зустріч Ради НАТО-Росія. Тому що діалог важливий, коли існує висока напруга, – наголосив Столтенберг.

Водночас він запевнив, що НАТО буде відслідковувати ситуацію біля кордонів України.

Столтенберг також поінформував, що НАТО вже продемонструвало можливість відповідати на агресивні дії РФ. Так, з 2014 року Альянс провів масштабне зміцнення колективної безпеки.

Столтенберг додав, що НАТО робитиме все від нього залежне, щоб захищати членів Альянсу.

Рада НАТО-Росія діє як механізм консультацій, співпраці та досягнення консенсусу між Альянсом та Москвою. В рамках цього органу відбувається ухвалення спільних рішень та визначення спільних дій. Рада була створена на Римському саміті НАТО-РФ 28 травня 2002 року (тоді підписали відповідну декларацію).

Нещодавно президент США Джо Байден озвучив пропозицію щодо зустрічі, в якій взяли б участь деякі країни-члени НАТО та Росія. Йшлося про перемовини за участю РФ та щонайменше чотирьох основних союзників Вашингтона по НАТО.

Водночас, за даними американських ЗМІ, ця ідея викликала спротив та обурення серед країн Східної Європи, які входять до складу Альянсу.