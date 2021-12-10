Цього тижня президент США Джо Байден заявив про можливість зустрічі деяких країн-членів НАТО та Росії. Ця ідея вже викликала обурення серед країн Східної Європи, що входять до складу Альянсу.

Про це пише американське агентство Bloomberg, посилаючись на дипломатів та політиків.

Так, 8 грудня, коментуючи підсумки переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним, Байден озвучив пропозицію щодо зустрічі, в якій взяли б участь країни-члени НАТО та Росія.

Як зазначив американський лідер, йдеться про перемовини за участю РФ та щонайменше чотирьох основних союзників Вашингтона по НАТО.

– Ми сподіваємося, що до п’ятниці (10 грудня, – Ред.) зможемо оголосити про проведення зустрічей на високому рівні… як мінімум із чотирма нашими ключовими союзниками по НАТО та Росією, щоб обговорити побоювання РФ щодо НАТО в цілому, а також того, чи зможемо ми досягти якихось домовленостей зі зниження напруженості на східному фланзі, – зазначив Байден у коментарі журналістам.

Як інформує Bloomberg, країни Східної Європи критично сприйняли пропозицію США про зустріч окремих членів НАТО з Росією для обговорення нарощування її військ біля кордонів України.

За даними журналістів, влада однієї зі східноєвропейських держав розлютилася через таку пропозицію та вимагає негайного роз’яснення щодо того, що саме планує Байден. Про це в коментарі Bloomberg розповів один із дипломатів країни на засадах анонімності.

За словами іншого дипломата, занепокоєння східноєвропейських країн-членів Альянсу викликає те, до яких поступок можуть привести переговори Росії та НАТО (в плані політичних гарантій та стримування дій Альянсу). У минулому ці держави Східної Європи перебували під впливом СРСР, а тепер опинилися на передовій проти агресії РФ.

За інформацією журналістів, пропозиція Байдена роздратувала Балтійські країни через те, що до можливих переговорів із РФ швидше за все будуть залучені західноєвропейські країни-члени НАТО (а не держави Східної Європи).

Східноєвропейські країни вже давно не довіряють Росії, і ці настрої посилює той факт, що багато рішень щодо їхнього регіону ухвалювалися без їхньої участі. Ці країни наполягають, що Росія чи інша країна, яка не є членом НАТО, не має права впливати на те, хто може стати членом Альянсу.

Як відомо, на членство в НАТО претендує Україна. Водночас президент РФ Володимир Путін розцінює будь-яке розширення НАТО як загрозу і вимагає надання гарантій, що це не перетне “червоні лінії” Росії.

В Білому домі ж неодноразово заявляли, що Росія не матиме права голосу в питанні розширення НАТО.

За даними джерел Bloomberg, пропозицією Байдена щодо переговорів між НАТО та РФ особливо занепокоєні країни Балтії, Польща та Румунія.

Деякі країни Альянсу розцінили ініціативу президента США як дипломатичну поступку Москві.

Bloomberg цитує прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас, яка на прес-конференції 9 грудня наголосила, що РФ за жодних обставин не можна давати право голосу.

– Росії за жодних обставин не можна давати право голосу щодо того, хто може, а хто не може бути членом НАТО. Найбільш тривожне бажання Москви — розділити Європу на сфери впливу. Ми пам’ятаємо такі моменти з нашої власної історії і жодним чином не є наївними в цьому питанні, – наголосила Каллас.

А голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що пропозиція Байдена стала розчаруванням. Він закликав всіляко блокувати на дипломатичному рівні проведення зустрічі членів Альянсу та Росії. Або ж хоча б розширити формат такої зустрічі та запросити до неї країни східного флангу НАТО.

Міхкельсон наголосив, що будь-які переговори мають стосуватися лише забезпечення територіальної цілісності України та усунення військових загроз з боку РФ.

На думку офіційних осіб, із якими поспілкувалися журналісти, перемовини з країнами-членами НАТО можуть дати Путіну шанс “розділяти і панувати”, вбиваючи клин між США і Європою.

Переговори Джо Байдена та Володимира Путіна відбулися у форматі відеоконференції в понеділок, 7 грудня. Їх темою, зокрема, стало нарощування російських військ біля кордонів України.

Після переговорів в Білому домі розповіли, що Байден запевнив Путіна: США та союзники відповідатимуть санкціями у разі вторгнення в Україну.

А радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що США готові застосувати такі санкції проти РФ, яких не було з 2014 року.

Про підсумки переговорів Байдена та Путіна – читайте в матеріалі.

Джерело: Білий дім, Bloomberg