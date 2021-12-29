НАТО зробить вторгнення в Україну надто дорогим для РФ – МЗС Британії

Північноатлантичний Альянс надасть Україні всю необхідну допомогу та підтримку у випадку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс за підсумками телефонних переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За її словами, Альянс створить для Москви такі умови, за яких напад на Україну коштуватиме їй надто дорого.

– Обговорила з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом агресію Росії щодо України. Ми погодилися, що НАТО рішуче підтримує Україну. Вторгнення обернеться для Росії більшими витратами, – заявила Трасс.

Вона також зазначила, що будь-який діалог щодо ситуації в Україні має будуватися на повній повазі до суверенітету нашої країни.

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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Україна має можливість вступити до НАТО, оскільки керівництво військового блоку ніколи не давало гарантій того, що до його лав не прийматимуться нові зі сходу Європи.

За його словами, документи, які були підписані у період з 1970 по 1990 роки, вказують на те, що всі держави мають право обирати самі свій шлях, що гарантує безпеку, під чим підписалась Російська Федерація.

Столтенберг зазначив, що країни-НАТО ніколи не обіцяли нічого, що суперечить цим нормативам.

Джерело: Twitter Ліз Трасс

Фото: Twitter Ліз Трасс