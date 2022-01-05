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Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки Казахстану

Валентина Летяк редакторка стрічки
Нурсултан Назарбаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни, якою раніше керував перший президент країни Нурсултан Назарбаєв.

Про це він заявив під час екстреного звернення на державному телеканалі Хабар 24.

– Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради безпеки діятиму максимально жорстко, – зазначив Токаєв.

Він запевнив, що не залишить столицю країни за жодних обставин.

– Це мій конституційний обов’язок – бути разом із народом, – додав президент Казахстану.

Токаєв пообіцяв незабаром виступити з новими пропозиціями щодо політичної трансформації Казахстану, наголосивши, що залишається на колишній позиції послідовних реформ.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня через підвищення цін на автогаз із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема вони стосувалися вже й відставки уряду та усунення з політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Незважаючи на те, що 4 січня уряд знизив ціну на скраплений газ до 50 тенге за літр, протести у всій країні продовжилися.

І наступного дня, 5 січня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд країни у відставку.

Окрім того, він запровадив в Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим надзвичайного стану до 19 січня.

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Фото: Dreamstime

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