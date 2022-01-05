У Казахстані четвертий день не припиняються протести через підвищення з початку року цін на скраплений нафтовий газ із 60 до 120 тенге за літр.

Станом на 5 січня через порушення громадського порядку затримали понад 200 осіб. 95 співробітників зазнали травм. Пошкоджено 37 службових автомашин.

В Алматі до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, госпіталізовано 40. У реанімації перебувають семеро постраждалих, серед них – четверо співробітників поліції.

Серед усіх постраждалих – 137 поліцейських і 53 цивільних.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів.

Протягом минулої ночі протестувальники в містах Алмати, Шимкент і Тараз вибили шибки та двері в акіматах (муніципалітетах).

Натовпи протестувальників використовували камені, палиці, газові й перцеві балони та пляшки із запальною сумішшю.

Із 01.30 5 січня до 00.00 19 січня 2022 року в Алмати та Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення про відставку уряду.

Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконувати Аліхан Смаїлов.

Члени уряду Казахстану продовжуватимуть працювати до затвердження нового складу.

Чому почалися протести в Казахстані

У зв’язку з подорожчанням автогазу 2 січня мітингувальники перекрили дороги в Актау та Жанаозені.

У Міненерго Казахстану того ж дня зростання цін пояснили тим, що виробники скрапленого газу перейшли на продаж через електронні торги. Але транспорт у західних областях майже повністю газифікований, а виробляють його саме тут, тож протести не припинилися.

Якщо в перший день протестів ЗМІ повідомляли про сотні мітингувальників, то станом на 4 січня кажуть уже про кілька тисяч учасників страйків у всьому Казахстані.

При цьому вони не розходяться навіть вночі. Зокрема, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. Спроби місцевої влади домовитися не мали успіху.

На відео із соцмереж видно, як люди скандують: Шал, кет! (Старий, йди!). Так вони вимагають усунення колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.

За різними даними, під час зіткнень із поліцією затримано близько 70 людей. У районах проведення мітингів зникав мобільний інтернет та вимикали електрику.

Реакція влади Казахстану на протести

У ніч проти 3 січня президент країни Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені з урахуванням економічної доцільності, у правовому полі.

Була створена урядова комісія для розгляду соціально-економічної ситуації в Мангістауській області, яка почала розслідування щодо власників автозаправок стосовно цінової змови.

І наступного дня, 3 січня, власники автозаправних станцій у Мангістауській області Казахстану після дводенних стихійних мітингів знизили ціну на скраплений газ для автомобілів із 120 до 85-90 тенге за літр.

Але це не влаштувало мітингувальників, вони вимагали повернення старої ціни.

У підсумку 4 січня уряд Казахстану вирішив знизити в Мангістауській області ціну за скраплений газ до 50 тенге за літр, про що повідомив Токаєв.

Він також пообіцяв, що інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо на нараді уряду 5 січня.

Фото: Orda.kz