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Нікагаруа сколихнув землетрус: що відомо

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Нікагаруа сколихнув землетрус: що відомо

Нікарагуа сколихнув землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

За даними служби, епіцентр сейсмічної активності знаходився у 59 кілометрах на південь від міста Корінто з населенням 18,5 тис. осіб.

Уточнюється, що осередок залягав приблизно на глибині 27,5 км під землею. Поштовхи були такої сили, що відчувалися в столиці Нікарагуа – Манагуа, через що навіть евакуювали пасажирів з міжнародного аеропорту під час землетрусу.

Інформація про жертви, руйнування або постраждалих до органів влади не надходила. Також не було оповіщення щодо можливості цунамі через природне явище.

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Джерело: УНН

Фото: Depositphotos

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