Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

В Івано-Франківській області вдруге за два тижні зафіксували землетрус

Марія Степанюк редактор стрічки
Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині у середу, 29 грудня, зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Він стався по обіді, о 16.17 за київським часом.

— Епіцентр землетрусу знаходиться в районі селища Білозорина, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км, – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

За інформацією центру спецконтролю, протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано дев’ять землетрусів, останній – 21 грудня з магнітудою 2,6.

Його епіцентр зафіксували в Надвірнянському районі на південь від міста Надвірна на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів, він також належить до ледве відчутних.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка