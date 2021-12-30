На Івано-Франківщині у середу, 29 грудня, зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Він стався по обіді, о 16.17 за київським часом.

— Епіцентр землетрусу знаходиться в районі селища Білозорина, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км, – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

За інформацією центру спецконтролю, протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано дев’ять землетрусів, останній – 21 грудня з магнітудою 2,6.

Його епіцентр зафіксували в Надвірнянському районі на південь від міста Надвірна на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів, він також належить до ледве відчутних.

Джерело: Головний центр спеціального контролю