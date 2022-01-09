Делегація Російської Федерації прибула до Швейцарії для участі у переговорах з владою Сполучених Штатів Америки щодо низки протиправних вимог Кремля.

За даними російських ЗМІ, РФ вимагатиме, щоб Америка не підтримувала вступ України до НАТО. Серед представників делегації – заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Основні переговори заплановані на понеділок, 10 січня. Згідно з повідомленням, вже ввечері 9 січня сторони можуть провести зустріч.

Американські чиновники заявляли, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Америка заявила про можливе запровадження жорстких санкцій проти Кремля у разі нападу на Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель наполягають на деескалації та повному виконанні Мінських угод від Російської Федерації.