Росія заплатить велику ціну: Блінкен та Боррель обговорили ситуацію в Україні

Російська Федерація зіткнеться із серйозними наслідками та заплатить високу ціну, якщо продовжить військову агресію щодо України.

За даними Європейської служби зовнішніх зв’язків, таку заяву зробили державний секретар США Ентоні Блінкен та Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

– Підтверджено підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку ЄС та США. Вони наполягли на деескалації та повному виконанні мінських угод з боку Росії, – повідомляє Європейська служба зовнішніх зв’язків.

Блінкен та Боррель також поговорили щодо дипломатичних відносин після того, як Росія висунула ультиматум щодо гарантій безпеки.

Сторони також обговорили зобов’язання в рамках трансатлантичної безпеки та протистояння спільним викликам. Глави Держдепу та європейської дипломатії дійшли згоди щодо того, що обговорення європейської безпеки проводитимуться за участю ЄС.

Більше того, держсекретар США повідомив про прихильність Вашингтона до зміцнення співпраці між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Крім того, вони обговорили політичний та економічний тиск на Китай.

Джерело: Європейська служба зовнішніх зв’язків