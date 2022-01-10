Буде важко досягнути прогресу, якщо РФ продовжить нарощувати війська біля України – Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що США буде важко досягнути прогресу під час переговорів, якщо Росія продовжуватиме нарощування військ біля кордонів України.

Заяву Блінкена оприлюднило Посольство США в Україні у Twitter після завершення переговорів зі стратегічної стабільності між американськими та російськими представниками.

«Частиною російської стратегії є висування списку абсолютно нездійсненних вимог, а потім стверджувати, що інша сторона не хоче працювати спільно, і використовувати це як свого роду виправдання агресивних дій». @SecBlinken pic.twitter.com/ftzdniMwiA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 10, 2022

На думку держсекретаря США, частина стратегії РФ – висування списку нездійсненних вимог з подальшим фальшивим ствердженням, що інша сторона не має намір спільно працювати.

Він переконаний, що Росія може використовувати це для виправдання своїх агресивних дій.

– Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію військового нарощування та свою запальну риторику, – заявив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що американська адміністрація чітко дала зрозуміти Росії, з якими серйозними наслідками вона зіткнеться, якщо продовжить агресивні дії проти України.