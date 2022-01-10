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Факти / Україна / Політика

У Комісії Україна-НАТО очікують на комплексний пакет санкцій проти РФ – Стефанішина

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ольга Стефанішина

Спільне завдання України та НАТО – деескалація на Донбасі та поблизу східних областей нашої держави.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі з представниками НАТО.

– Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У комісії Україна – НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції, – переконана вона.

За словами Стефанішиної, під час зустрічі вона розповіла партнерам із НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях.

– Росія не робить жодного кроку до мирного врегулювання в межах Мінського чи Нормандського форматів. Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні, – переконана вона.

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Фото: Кабмін

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