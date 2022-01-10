Спільне завдання України та НАТО – деескалація на Донбасі та поблизу східних областей нашої держави.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі з представниками НАТО.

Our joint urgent task is to ensure de-escalation on the Ukrainian-Russian border. The price for further aggression must be extremely high. At the Ukraine-NATO Commission stressed that a comprehensive deterrence package should be on the table, including painful sanctions.

2/2 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 10, 2022

– Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У комісії Україна – НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції, – переконана вона.

За словами Стефанішиної, під час зустрічі вона розповіла партнерам із НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях.

– Росія не робить жодного кроку до мирного врегулювання в межах Мінського чи Нормандського форматів. Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні, – переконана вона.

Фото: Кабмін