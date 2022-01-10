Завершилися переговори представників Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації у Женеві. На порядку денному були так звані “гарантії безпеки”, у межах яких Москва висувала низку ультиматумів.

Розмова високопосадовців тривала майже вісім годин. Про що говорили на зустрічі представники Америки та Росії – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Позиція США

США вкотре підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Америка заявила, що хоче відведення військ РФ від наших кордонів.

На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, це свідчитиме про готовність Росії до деескалації ситуації на українських кордонах. Америка не дуже вірить у можливість прогресу, якщо РФ не послабить напругу.

Попри ультиматуми президента Росії Володимира Путіна, США не дозволять Кремлю закривати двері НАТО для будь-яких країн. Президент США Джо Байден заявив, що це мають вирішувати лише держави – члени Північноатлантичного альянсу.

Водночас Америка наголосила на готовності запровадити болючі санкції проти Росії у разі нападу на Україну. Попри спроби РФ перекрити повітря, США підтримуватимуть нашу державу, якщо Москва розпочне вторгнення.

Переговори у Женеві

Росія почала активно нарощувати армію на кордонах України, збільшуючи кількість військових та техніки. Цю інформацію підтвердила американська розвідка, тож ситуація викликала занепокоєння західних країн.

РФ намагалася висунути їм так звані умови для “гарантії безпеки” в Європі, які Сполучені Штати Америки відкинули ще до початку розмови.

Кремль вимагав, щоб США не підтримували вступ України до НАТО. Джо Байден наголосив, що Америка рішуче відкинула ультиматуми Путіна, пригрозивши масштабними санкціями.