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Факти / Україна / Політика

Прямої відповіді від РФ щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною не було – Шерман

Юля Захарченко редакторка стрічки
Прямої відповіді від РФ щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною не було – Шерман

Російська Федерація не дала прямої відповіді щодо того, чи готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною. РФ не відповіла на заклики США послабити напругу.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман під час телефонного брифінгу в понеділок, 10 січня.

– Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це запитання, – сказала вона.

Так вона відповіла на запитання одного з журналістів, чи мають вони інформацію, яка свідчила б, що РФ хоче здійснити деескалацію ситуації біля кордонів України.

На думку Шерман, РФ може довести, що не має наміру нападати на Україну. Для цього Кремль має повернути російських військових назад на місця дислокації.

Ситуація на кордонах України

У листопаді 2021 року низка американських видань повідомила про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Після цих публікацій держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про загрозу нападу РФ, закликаючи зняти напруженість та послабити ескалацію.

Повідомлення про можливість вторгнення в Україну викликали суперечки серед американських та європейських експертів. У США заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Фото: УНІАН

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