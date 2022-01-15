Американський сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо (R-FL) представив законопроєкт про стримування авторитарних військових дій, спрямований на введення негайних та жорстких персональних санкцій на президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє сайт сенатора.

Також у законопроєкті передбачається запровадження санкцій та “решту авторитарного керівництва Росії”, якщо російські війська продовжать військове вторгнення в Україну.

Зазначається, що це перша законодавча ініціатива, яка передбачає санкції на самого Путіна та на сектори російської економіки, від яких залежить його особисте збагачення.

– Основа будь-якої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити Володимира Путіна відступити, полягає в тому, щоб зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують контроль над Росією, – сказав Рубіо.

За його словами, Америка має демонструвати силу та рішучість, а не слабкість.

– Я закликаю своїх колег із Сенату співпрацювати зі мною, щоб ухвалити цей законопроєкт, поки не стало надто пізно, – зазначив сенатор Марко Рубіо.

Рубіо є заступником голови спеціального комітету Сенату з розвідки та старшим членом комітету Сенату з міжнародних відносин.

Його законопроєкт передбачає: вимагати від директора національної розвідки кожні 20 днів подавати Конгресу звіт про те, чи порушила Російська Федерація чи її маріонеткові сили нинішню територіальну цілісність України.

Протягом 10 днів після подання звіту президент має накласти такі санкції:

Заблокувати власність та відкликати візи Володимира Путіна, прем’єр-міністра Росії, міністра оборони Росії та інших російських олігархів, чиї імена значаться у звітах відповідно до Закону про протидію ворогам Америки від 2017 року.

Заборонити операції з російськими компаніями в енергетичному, фінансовому, гірничодобувному та аерокосмічному секторах російської економіки.

Ввести санкції щодо SWIFT, якщо SWIFT не припинить надання послуг російським банкам та компаніям, які підпадають під дію законопроєкту.

Джерело: сайт сенатора Марко Рубіо

Фото: Marco Rubio