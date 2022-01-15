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Американський сенатор подав законопроєкт про санкції проти Путіна

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Американський сенатор подав законопроєкт про санкції проти Путіна

Американський сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо (R-FL) представив законопроєкт про стримування авторитарних військових дій, спрямований на введення негайних та жорстких персональних санкцій на президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє сайт сенатора.

Також у законопроєкті передбачається запровадження санкцій та “решту авторитарного керівництва Росії”, якщо російські війська продовжать військове вторгнення в Україну.

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Зазначається, що це перша законодавча ініціатива, яка передбачає санкції на самого Путіна та на сектори російської економіки, від яких залежить його особисте збагачення.

– Основа будь-якої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити Володимира Путіна відступити, полягає в тому, щоб зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують контроль над Росією, – сказав Рубіо.

За його словами, Америка має демонструвати силу та рішучість, а не слабкість.

– Я закликаю своїх колег із Сенату співпрацювати зі мною, щоб ухвалити цей законопроєкт, поки не стало надто пізно, – зазначив сенатор Марко Рубіо.

Рубіо є заступником голови спеціального комітету Сенату з розвідки та старшим членом комітету Сенату з міжнародних відносин.

Його законопроєкт передбачає: вимагати від директора національної розвідки кожні 20 днів подавати Конгресу звіт про те, чи порушила Російська Федерація чи її маріонеткові сили нинішню територіальну цілісність України.

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Протягом 10 днів після подання звіту президент має накласти такі санкції:

  • Заблокувати власність та відкликати візи Володимира Путіна, прем’єр-міністра Росії, міністра оборони Росії та інших російських олігархів, чиї імена значаться у звітах відповідно до Закону про протидію ворогам Америки від 2017 року.
  • Заборонити операції з російськими компаніями в енергетичному, фінансовому, гірничодобувному та аерокосмічному секторах російської економіки.
  • Ввести санкції щодо SWIFT, якщо SWIFT не припинить надання послуг російським банкам та компаніям, які підпадають під дію законопроєкту.
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Джерело: сайт сенатора Марко Рубіо

Фото: Marco Rubio

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