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Боррель: Євросоюз визначив 10 ключових пунктів щодо взаємодії з Росією

Анастасія Гевко редакторка стрічки
жозеп боррель

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС визначили десять ключових пунктів щодо взаємодії з Російською Федерацією.

– Ми визначили кілька ключових елементів, які є основою рішучої об’єднаної позиції Європейського Союзу, – заявив Боррель.

Першим таким пунктом він вказав на те, що ЄС виключає спробу РФ створити в Європі свої сфери впливу.

Другим є те, що ЄС підтверджує головні принципи, які підтримують європейську безпеку. Жозеп Боррель нагадав, що вони визначені в заключному акті Гельсінкі, Паризької хартії, і що всі країни домовилися дотримуватися їх.

Третім – те, що ЄС підтверджує свою солідарність із країнами Східними Європи, зокрема – з Україною. Він зазначив, що ці країни є партнерами ЄС і в рамках російської загрози необхідно підтримувати наявні механізми мирного врегулювання конфліктів.

Як четвертий пункт Боррель назвав заклик до Росії перейти до деескалації.

П’ятим – щоб РФ пішла на переговори та погодилася на діалог.

– Ми знову повторюємо нашу налаштованість відреагувати на атаки проти України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки і серйозну ціну у відповідь. Це передбачає обмежувальні заходи, які буде вжито в координації з міжнародними партнерами, – заявив Боррель.

Шостий пункт – координація зусиль НАТО із США.

Сьомий – посилення цієї координації та співпраці Євросоюзу у рамках ОБСЄ.

Восьмим пунктом стало те, що країни-члени ЄС висловили свою готовність до участі у зміцненні механізму забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, а також – до створення заходів щодо зміцнення довіри.

Дев’ятим – те, що ЄС підтримав підготовчу роботу над додатковими санкціями, співпрацюючи з країнами-однодумцями.

І десятим – продовження підготовчої роботи над додатковими санкціями, тісно співпрацюючи з країнами-однодумцями.

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Джерело: ЄП

Фото: Depositphotos

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