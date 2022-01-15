Боррель: Євросоюз визначив 10 ключових пунктів щодо взаємодії з Росією

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ країн ЄС визначили десять ключових пунктів щодо взаємодії з Російською Федерацією.

– Ми визначили кілька ключових елементів, які є основою рішучої об’єднаної позиції Європейського Союзу, – заявив Боррель.

Першим таким пунктом він вказав на те, що ЄС виключає спробу РФ створити в Європі свої сфери впливу.

Другим є те, що ЄС підтверджує головні принципи, які підтримують європейську безпеку. Жозеп Боррель нагадав, що вони визначені в заключному акті Гельсінкі, Паризької хартії, і що всі країни домовилися дотримуватися їх.

Третім – те, що ЄС підтверджує свою солідарність із країнами Східними Європи, зокрема – з Україною. Він зазначив, що ці країни є партнерами ЄС і в рамках російської загрози необхідно підтримувати наявні механізми мирного врегулювання конфліктів.

Як четвертий пункт Боррель назвав заклик до Росії перейти до деескалації.

П’ятим – щоб РФ пішла на переговори та погодилася на діалог.

– Ми знову повторюємо нашу налаштованість відреагувати на атаки проти України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки і серйозну ціну у відповідь. Це передбачає обмежувальні заходи, які буде вжито в координації з міжнародними партнерами, – заявив Боррель.

Шостий пункт – координація зусиль НАТО із США.

Сьомий – посилення цієї координації та співпраці Євросоюзу у рамках ОБСЄ.

Восьмим пунктом стало те, що країни-члени ЄС висловили свою готовність до участі у зміцненні механізму забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, а також – до створення заходів щодо зміцнення довіри.

Дев’ятим – те, що ЄС підтримав підготовчу роботу над додатковими санкціями, співпрацюючи з країнами-однодумцями.

І десятим – продовження підготовчої роботи над додатковими санкціями, тісно співпрацюючи з країнами-однодумцями.

Джерело: ЄП