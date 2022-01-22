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Командувач ВМС Німеччини назвав помилкою свою скандальну заяву щодо Криму

Юля Захарченко редакторка стрічки
Командувач ВМС Німеччини назвав помилкою свою скандальну заяву щодо Криму

Командувач Військово-морських сил Німеччини та віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах назвав свою скандальну заяву щодо начебто “російського” Криму помилкою.

Він заявив, що його слова про Крим на Україну – його особиста думка, а не офіційна позиція країни. Про це командувач ВМС Німеччини написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії – моя особиста думка на той момент щодо ситуації. Вони ніяк не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини, – зазначив він.

На думку німецького віцеадмірала, не варто інтерпретувати його слова – вони були очевидною помилкою, тому що він неправильно оцінив ситуацію.

Скандальна заява командувача ВМС Німеччини

21 січня командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах під час зустрічі в Індії виступив зі скандальною заявою. Він зазначив, що Кримський півострів начебто “втрачений для України”, назвавши це “виконаним фактом”.

Представники Міністерства закордонних справ України розкритикували заяву очільника німецького командувача ВМС, виступивши із вимогою спростувати свої слова.

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Фото: Командувач ВМС Німеччини

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