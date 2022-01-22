Міноборони Німеччини відхрестилося від слів голови ВМС ФРН про “російський” Крим

Заява голови німецьких ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про Крим не є офіційною позицією Міноборони ФРН.

Про це 22 січня повідомив представник німецького міністерства у коментарі журналістам.

– Заяви щодо змісту та вибору слів аж ніяк не відповідають позиції федерального Міністерства оборони, – йдеться у повідомленні.

Чи реагуватиме на подібні висловлювання вище керівництво Німеччини, стане відомо найближчим часом.

Що сталося

Зі скандальною заявою про те, чий Крим, віце-адмірал Кай-Ахім Шонбах виступив 21 січня під час зустрічі з індійськими колегами на тему Тихоокеанська стратегія Німеччини.

Голова німецьких Військово-морських сил назвав Кримський півострів “втраченим для України” і назвав це “доконаним фактом”.

Крім цього, Кай-Ахім Шонбах наголосив на “неможливості України стати членом НАТО”, оскільки на Донбасі триває війна.

МЗС України розкритикувало таку заяву голови німецьких ВМС та виступило із вимогою спростувати його слова.

Джерело: Bild