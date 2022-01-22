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Міноборони Німеччини відхрестилося від слів голови ВМС ФРН про “російський” Крим

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Міноборони Німеччини відхрестилося від слів голови ВМС ФРН про “російський” Крим

Заява голови німецьких ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про Крим  не є офіційною позицією Міноборони ФРН.

Про це 22 січня повідомив представник німецького міністерства у коментарі журналістам.

– Заяви щодо змісту та вибору слів аж ніяк не відповідають позиції федерального Міністерства оборони, – йдеться у повідомленні.

Чи реагуватиме на подібні висловлювання вище керівництво Німеччини, стане відомо найближчим часом.

Що сталося

Зі скандальною заявою про те, чий Крим, віце-адмірал Кай-Ахім Шонбах виступив 21 січня під час зустрічі з індійськими колегами на тему Тихоокеанська стратегія Німеччини.

Голова німецьких Військово-морських сил назвав Кримський півострів “втраченим для України” і назвав це “доконаним фактом”.

Крім цього, Кай-Ахім Шонбах наголосив на “неможливості України стати членом НАТО”, оскільки на Донбасі триває війна.

МЗС України розкритикувало таку заяву голови німецьких ВМС та виступило із вимогою спростувати його слова.

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Джерело: Bild

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