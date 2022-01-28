Сполучені Штати Америки скликали відкрите засідання Ради Безпеки ООН на понеділок, 31 січня.

Ініціювала проведення засідання постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Як ідеться в її заяві, Сполучені Штати скликали засідання після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки.

Обговорити 31 січня потрібно, зазначає Лінда Томас-Грінфілд, надзвичайно важливе питання для міжнародного миру та безпеки – загрозливу поведінку Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

– Понад 100 тис. російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, а Росія бере участь в інших дестабілізаційних акціях, спрямованих проти України, що становить очевидну загрозу міжнародному миру, безпеці та Статуту ООН, – повідомляє постійна представниця США при ООН.

Лінда Томас-Грінфілд відзначає: оскільки триває процес невпинної дипломатії для деескалації напруженості перед обличчям серйозної загрози європейському та глобальному миру й безпеці, Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії.

На її переконання, члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти й розглянути, що поставлено на карту для України, Росії, Європи.

Крім того, на порядку денному будуть основні зобов’язання та принципи міжнародного порядку в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

– Не час чекати та спостерігати. Зараз потрібна цілковита увага Ради, і ми з нетерпінням чекаємо прямого та цілеспрямованого обговорення в понеділок, – наголошує Лінда Томас-Грінфілд.

Два тижні тому постійна представниця США при ООН відзначала, що Сполучені Штати бачать кроки РФ до вторгнення на територію України, тому спільно з партнерами та союзниками опрацьовують варіанти дій у відповідь на кроки Росії.

Джерело: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations