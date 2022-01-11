Сполучені Штати бачать кроки РФ до вторгнення на територію України. Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, їй хотілось би вірити запевненням заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що в Росії немає планів захопити Україну, однак усі їхні дії свідчать про протилежне.

– Якщо вони вирішать не рухатися після двох проведених переговорів із президентом США Джо Байденом, це буде добре. Але ми продовжуватимемо готуватися та планувати відповідь, якщо РФ здійснить якісь дії проти України, – зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, нині Сполучені Штати пильно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України та спільно з партнерами та союзниками опрацьовують варіанти дій у відповідь на кроки Росії.

– Наша мета – знайти дипломатичний шлях для запобігання конфлікту, саме тому президент Джо Байден доручив нашим дипломатам працювати інтенсивно та прагматично, щоб з’ясувати, чи це можливо, – сказала вона.

Постійна представниця США при ООН запевнила, що під час двосторонніх перемовин із РФ у Женеві 10 січня американська делегація чітко заявила: якщо Росія обере шлях конфлікту, Сполучені Штати спільно з партнерами та союзниками готові завдати величезних втрат економіці Росії, посилити присутність НАТО в прифронтових державах та збільшити оборонну допомогу Україні.

– У найближчі дні Сполучені Штати продовжуватимуть докладати всіх зусиль для деескалації, діалогу та дипломатичного вирішення ситуації, – наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

10 січня в Женеві відбулись двосторонні перемовини США та Росії.

12 січня заплановане засідання Ради НАТО – Росія. Учасники мають обговорити європейську безпеку та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Джерело: United States Mission to the United Nations

Фото: United States Mission to the United Nations