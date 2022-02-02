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ПЗРК та боєприпаси: уряд Польщі схвалив надання військової допомоги Україні

Юлія Соколова редакторка стрічки
Маріуш Блащак

Уряд Польщі підтримав рішення про виділення Україні військової допомоги для захисту від російської агресії.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Йдеться про надання боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів

– Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів схвалила рішення про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси, – наголосив Блащак.

Маріуш Блащак

Варто зазначити, що польський ПЗРК Piorun (у перекладі “блискавка”), відомий також як Grom-М, призначений для ураження повітряних цілей (наприклад, вертольотів чи безпілотників). Йдеться про цілі, які летять на висоті від 10 до 4 000 м та перебувають на відстані від 400 до 6 500 м від оператора.

Швидкість ракети становить 660 м/с. Вага зенітно-ракетного комплексу – 16,5 кг.

Вперше про те, що Польща виділить військову допомогу Україні, стало відомо 31 січня. Тоді голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох поінформував, що Варшава передасть Україні десятки тисяч боєприпасів оборонного призначення.

А напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розповів, що польський уряд має намір передати Україні нове озброєння, зокрема переносний зенітно-ракетний комплекс Grom та різні типи безпілотних літальних апаратів.

Джерело: Twitter Маріуша Блащака

Фото: Facebook Маріуша Блащака

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