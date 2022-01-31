Влада Польщі ухвалила рішення передати Україні десятки тисяч боєприпасів оборонного призначення для захисту від російської агресії.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу для преси голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох.

За його словами, зараз це рішення доопрацьовується в Міністерстві національної оборони Польщі.

– Ухвалено рішення передати українській стороні оборонні боєприпаси, призначені для оборони, а не нападу. Це рішення доопрацьовує міністр національної оборони, – зазначив Солох.

Він уточнив, що рішення про військову допомогу Україні було ухвалено “в тісному контакті” з президентом Польщі Анджеєм Дудою. За словами Солоха, польський лідер підтримав ідею надання військової підтримки нашій державі після консультацій із президентом України Володимиром Зеленським.

Нещодавно лідери двох держав провели переговори в польському місті Вісла.

Солох наголосив, що Польща готова передати Україні десятки тисяч оборонних боєприпасів. Пропозиція вже передана українській стороні.

– Рішення є, пропозиція передана українській стороні, ми чекаємо на відповідь… Ми готові доставити їх (боєприпаси, – Ред.) у будь-який час, – заявив він.

За словами Солоха, Польща також може надати Україні гуманітарну допомогу.

Джерело: PAP, Rp.pl, TVN24

Фото: prezydent.pl