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Факти / Україна / Суспільство

Нове постачання зброї для оборони: Польща планує передати Україні ПЗРК і безпілотники

Юля Захарченко редакторка стрічки
Матеуш Моравецький

Уряд Польщі має намір передати Україні нове озброєння. Серед нього – польський переносний зенітно-ракетний комплекс Grom та різні типи безпілотних літальних апаратів.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю місцевим ЗМІ. За його словами, очікується планове постачання військового озброєння, призначеного для оборони.

Очільник польського уряду зазначив, що йдеться про боєприпаси, зенітно-ракетний комплекс Grom та різні типи безпілотників.

Крім того, Матеуш Моравецький заявив про планове постачання Україні від Польщі снарядів для систем протиповітряної оборони.

Підтримка Польщі

Напередодні стало відомо про військову допомогу Україні від Польщі, у рамках якої уряд має намір передати оборонну зброю. Це рішення наразі доопрацьовують, розповів очільник Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох.

Він зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда підтримав таку ініціативу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Джерело: Польське радіо

Фото: Getty Images

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