Очільниця Міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вкотре підтвердила, що країна не постачатиме зброю Україну на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.

Вона заявила, що Берлін підтримує мирний шлях вирішення конфлікту. На думку Ламбрехт, зброя може спровокувати подальшу ескалацію ситуації.

– Ми маємо чітку позицію. Навіть у попередні законодавчі періоди ми не доставляли зброю у кризові зони, щоб не допустити подальшої ескалації, – зазначила вона.

Міністр оборони Німеччини наголосила, що сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання та стримування російської агресії.

– Наше завдання зараз – знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом, – озвучила позицію Німеччини очільниця Міноборони.

Україна декілька разів просила Німеччину про постачання зброї на тлі загрози масштабного нападу Росії. Проте Німеччина у черговий раз відмовилася надавати озброєння.

Джерело: Handelsblatt