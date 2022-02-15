Порушення міжнародного права: Столтенберг про можливе “визнання” Росією “Л/ДНР”

Можливе визнання Росією сепаратиських формувань “ДНР” та “ЛНР” – це порушення територіальної цілісності України та міжнародного права. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу у Брюсселі.

Він зазначив, що такий крок Москви ускладнить реалізацію Мінських домовленостей.

— Визнання Росією так званих “ДНР” і “ЛНР”, якщо це станеться, буде ще одним кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, – сказав генсек НАТО.

Столтенберг уточнив, що Донецьк та Луганськ є частиною України у визнаних світовою спільнотою кордонах.

Генсек Альянсу додав, що такий крок Російської Федерації стане порушенням міжнародного права та Мінських угод.

У вівторок, 15 лютого, Держдума РФ підтримала постанову про звернення до Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України назвали можливе визнання Росією “Л/ДНР” свідомим виходом із Мінських угод. У відомстві зазначили, що це “визнання” Москвою псевдодержавних утворень на українському Донбасі не матиме жодних правових наслідків.