Якщо президент Росії Володимир Путін підтримає так зване визнання терористичних утворень “ДНР/ЛНР”, це стане свідомим виходом Москви з Мінських домовленостей.

Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України у відповідь на схвалення постанови про “визнання Д/ЛНР” у Держдумі РФ.

– Позиція України залишається незмінною: визнання Росією так званих “Л/ДНР” означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери, – наголосили в міністерстві.

Водночас у МЗС зазначили, що “визнання” Москвою псевдодержавних утворень на українському Донбасі не матиме жодних правових наслідків.

– РФ не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за “незалежні суб’єкти”, так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі, – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві також звернули увагу на той факт, що підтримка Володимиром Путіним постанови Держдуми РФ спровокує руйнівні наслідки для світової архітектури безпеки та міжнародного правопорядку.

У МЗС попередили, що Росія зараз має вибір: просуватися шляхом дипломатії та деескалації, або ж зіткнутися з потужною консолідованою відповіддю міжнародної спільноти.

В українському міністерстві закликали Москву до конструктиву та досягнення прогресу в рамках тих переговорних форматів, які зараз існують.

– В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту, – підсумували в МЗС.

Як відомо, сьогодні Держдума Росії проголосувала за постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання Д/ЛНР”. Цей документ вирішили невідкладно направити на затвердження господарю Кремля.

На рішення Держдуми РФ уже відреагував очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. За його словами, якщо Кремль погодить офіційне визнання “Л/ДНР”, це неминуче призведе до подальших територіальних претензій РФ до України.