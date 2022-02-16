Світ не забуде, якщо Росія обере непотрібну смерть: Байден анонсував потужні санкції проти РФ

Президент США Джо Байден анонсував для Росії потужні санкції за нову хвилю агресії проти України, що будуть спрямовані проти російської промисловості та фінансових інститутів.

Як заявив американський лідер під час пресконференції щодо безпекової ситуації навколо України, подібних санкцій у Кремлі ще ніколи не бачили.

– Якщо Росія нападе на Україну, це буде зустрінуто глобальним міжнародним засудженням. Світ не забуде, що Росія обрала непотрібну смерть та руйнування. Вторгнення в Україну обернеться (для Росії, – Ред.) атакою на самого себе, – сказав Джо Байден.

Він заявив, що Сполучені Штати та союзники по всьому світу готові запровадити потужні санкції та заходи щодо експортного контролю, включаючи дії, які США не вживали, коли Росія вторглася до Криму та східної України у 2014 році.

– Ми чинитимемо сильний тиск на їхні найбільші та найбільш значущі фінансові інститути та ключові галузі промисловості. Ці санкції готові до того, щоб запровадити їх, як тільки і якщо Росія почне діяти, – сказав президент США.

Байден також наголосив, що у разі нового вторгнення російський газопровід Північний потік-2 не розпочне свою роботу.

Раніше Джо Байден заявив, що США не можуть підтвердити відведення російських військ від кордонів України, про яке раніше заявили у Міноборони РФ. При цьому він заявив, що, за підрахунками Білого дому, у прикордонних районах України перебуває понад 150 тис. російських військ.