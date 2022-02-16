Сполучені Штати не можуть підтвердити відведення військ Росії, про яке напередодні оголосили в Міністерстві оборони РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден під час пресконференції щодо безпекової ситуації навколо України.

– Російське міністерство оборони сьогодні відзвітувало, що деякі війська покидають свої позиції біля кордонів України. Це було б добре. Проте наразі ми не можемо цього підтвердити. Не можемо підтвердити, що російські війська повертаються до своїх баз, – сказав Джо Байден у своєму виступі.

Він додав, що американські аналітики помітили понад 150 тисяч військових, розташованих в Білорусі та РФ.

Джо Байден підсумував, що попри заяви про відведення військ, загроза вторгнення залишається цілком можливою.

Виступ президента США відбувся після того, як 15 лютого в Міноборони РФ заявили про відведення частини військ ЗС Росії на свої бази. При цьому у відомстві зазначили, що основні війська залишаться для продовження навчань.

На цю заяву зреагував український очільник МЗС Дмитро Кулеба, який заявив, що відведення військ спочатку треба дійсно побачити, а потім вже вірити подібним заявам.