Ситуація на кордонах України залишається напруженою. Розвідка різних країн повідомляє про продовження нарощування російських військ біля державних кордонів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що Північноатлантичний альянс не помітив жодних ознак деескалації ситуації. Навпаки: нарощування російських військ триває.

– Вони можуть почати атаку в будь-який момент та без попередження. Це точно, ми це знаємо, – переконаний генеральний секретар НАТО Столтенберг.

Він заявив, що світ спостерігає найбільше зосередження військових сил в Європі з часів закінчення холодної війни. Ризик вторгнення величезний, Росія може розпочати напад без попередження, вважає Столтенберг.

Генсек НАТО звернув увагу на те, що російських військ біля кордонів України перебуває більше, ніж потрібно для військових навчань. Єнс Столтенберг зазначив, що Росія зараз має можливість вторгнутися на територію нашої держави без попередження.

Джерело: ZDF