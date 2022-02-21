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У Білому домі назвали умову для зустрічі Байдена та Путіна

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Білому домі назвали умову для зустрічі Байдена та Путіна

Зустрічі президента США Джо Байдена з очільником РФ Володимиром Путіним, а також держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим відбудуться, якщо не станеться повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Також вона нагадала, що Джо Байден неодноразово давав зрозуміти, що Сполучені Штати прагнуть продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення.

– Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сергій Лавров мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії.

Після цієї зустрічі президент Джо Байден загалом погодився на зустріч з Путіним, але знову ж таки, якщо не станеться подальшого вторгнення. Ми завжди готові до дипломатії, – наголосила прессекретар Білого дому.

Водночас Джен Псакі додала, що США готові застосувати швидкі та тяжкі санкції, якщо Росія замість дипломатії обере війну.

– Зараз, схоже, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну, – сказала представниця Білого дому.

Про готовність Джо Байдена зустрітися для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним стало відомо 19 лютого.

Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим запланована на 24 лютого.

Джерело: White House

Фото: Getty Images

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