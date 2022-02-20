Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив скликати засідання Ради національної безпеки Білого дому через напружену ситуацію біля кордонів України. Російська Федерація продовжує стягувати війська та порушувати режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Джен Псакі про брифінги президента Байдена про ситуацію навколо України.

Засідання Ради нацбезпеки Білого дому заплановано на 20 лютого 2022 року. На зустрічі планують обговорити російську агресію проти України.

– Команда з національної безпеки підтвердила, що Росія може розпочати атаку на Україну в будь-який момент, – повідомила вона.

Джо Байден заявив, що готовий зустрітися для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На 24 лютого запланована зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

19 лютого президент Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна хоче миру на Донбасі та повернення окупованих Російською Федерацією територій. Він готовий до зустрічі з очільником Кремля у будь-яких можливих форматах, щоб повернутися до режиму тиші у зоні ООС.