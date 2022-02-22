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ЄС запровадив санкції проти РФ через визнання так званих ЛДНР

Валентина Летяк редакторка стрічки
Прапори ЄС

У Євросоюзі оголосили про санкції проти 351 депутата Держдуми РФ, а також 27 фізичних та юридичних осіб у зв’язку з визнанням Росією фейкових республік “ЛНР” та “ДНР”.

Але президента РФ Володимира Путіна у цьому списку немає, заявив на брифінгу голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, цей пакет санкцій одноголосно схвалили усі країни-члени ЄС.

– Заходи вдарять по Росії і вдарять сильно, – зазначив Боррель.

Санкції ЄС стосуватимуться також доступу РФ на європейські ринки капіталу, тобто торкнуться банків, які фінансують російські операції на українському Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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