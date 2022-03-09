Coca-Cola та PepsiCo призупиняють роботу в Росії

Виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola зупиняє свою діяльність в Росії. Про це повідомили на сайті компанії.

– Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні, – йдеться у заяві Coca-Cola.

Компанія заявила, що продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події.

Варто зазначити, що раніше Coca-Cola критикували та бойкотували за небажання залишати ринок РФ.

І основний конкурент Coca-Cola, компанія PepsiCo, призупинить рекламну діяльність та продаж напоїв на території Росії.

В Україні PepsiCo також зупиняє операції для того, щоб співробітники могли забезпечити безпеку для себе та своїх сімей.

Раніше американська корпорація McDonald’s виступила на підтримку України і закрила усі 850 ресторанів на території Росії. В компанії зазначили, що на них працювали понад 62 тис. росіян: наразі усі вони залишилися без роботи.

Гендиректор McDonald’s підкреслив, що “не може передбачити”, коли росіяни зможуть очікувати на повернення компанії в РФ.