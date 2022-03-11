Сполучені Штати не допомагають Україні біологічною зброєю у її війні з Росією, і немає жодних ознак того, що Україна використовує біологічну зброю.

Про це заявив представник Пентагону на брифінгу.

Зазначається, що у Києві є п’ять біологічних дослідницьких лабораторій. За даними Пентагону, їхня робота зосереджена на діагностиці, терапії, лікуванні, профілактиці та вакцинах. Вони ніяк не використовувалися і не використовуються у військових цілях, як звинувачують РФ та КНР.

– Ні в Україні, ні деінде у світі немає лабораторій Міністерства оборони США з розробки біологічної зброї, — сказав представник Пентагону.

У Міноборони США нагадали, що Конвенція про біологічну зброю фактично забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, накопичення запасів та застосування біологічної та токсинної зброї.

Це був перший багатосторонній договір про роззброєння, який забороняв цілу категорію зброї масового знищення. США, Україна та Росія підписали його у 1972 році, і всі троє ратифікували у 1975 році.

Читайте Зеленський спростував російські фейки про розробку Україною хімічної зброї

Раніше Держдеп США повідомив, що заяви Кремля про існування в Україні лабораторій з виробництва хімічної та біологічної зброї є відвертою брехнею.

Таким чином Росія намагається виправдати напад на Україну та жахливі дії, які російські військові вчиняють на території нашої держави.