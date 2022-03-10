Твердження Кремля про лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї в Україні є відвертою брехнею, щоб виправдати напад на Україну та жахливі дії, які російські військові роблять на українських теренах.

Про це у ніч на 10 березня заявили у Державному департаменті США.

– Кремль навмисно розповсюджує відверту брехню про те, що Сполучені Штати та Україна ведуть діяльність із створення хімічної та біологічної зброї в Україні. Ми також бачили, як офіційні особи КНР повторюють ці теорії змови. Ця російська дезінформація – повна нісенітниця, і Росія не вперше вигадує подібні хибні твердження проти іншої країни, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Держдепі заявили, що ці твердження про “створення хімічної або біологічної зброї” були остаточно та багаторазово спростовані протягом багатьох років.

– Як ми вже говорили, Росія вигадує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні. Сполучені Штати не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов’язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї та Конвенції про заборону біологічної зброї, вони ніде не розробляють і не мають такої зброї, – йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство США заявило, що саме Росія має активні програми зі створення хімічної та біологічної зброї та порушує Конвенцію про хімічну зброю та Конвенцію про біологічну зброю.

– Росія має досвід звинувачення Заходу в тих злочинах, які вчиняє сама Росія. Така тактика є очевидним прийомом з боку РФ, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані та невиправдані напади на Україну, – заявили в Держдепі.

Державний департамент США очікує, що Росія продовжить поширювати та посилювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення.

Раніше в Міноборони РФ визнали, що ЗС РФ використовують важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек у війні проти України, що обмежується Міжнародними конвенціями.

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Джерело: U.S. Department of State