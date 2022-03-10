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Росія поширює брехню про біологічну зброю в Україні – Держдеп США

Ілля Нежигай редактор стрічки
держдеп сша

Твердження Кремля про лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї в Україні є відвертою брехнею, щоб виправдати напад на Україну та жахливі дії, які російські військові роблять на українських теренах.

Про це у ніч на 10 березня заявили у Державному департаменті США.

– Кремль навмисно розповсюджує відверту брехню про те, що Сполучені Штати та Україна ведуть діяльність із створення хімічної та біологічної зброї в Україні. Ми також бачили, як офіційні особи КНР повторюють ці теорії змови. Ця російська дезінформація – повна нісенітниця, і Росія не вперше вигадує подібні хибні твердження проти іншої країни, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Держдепі заявили, що ці твердження про “створення хімічної або біологічної зброї” були остаточно та багаторазово спростовані протягом багатьох років.

– Як ми вже говорили, Росія вигадує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні. Сполучені Штати не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов’язання щодо Конвенції про заборону хімічної зброї та Конвенції про заборону біологічної зброї, вони ніде не розробляють і не мають такої зброї, – йдеться у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство США заявило, що саме Росія має активні програми зі створення хімічної та біологічної зброї та порушує Конвенцію про хімічну зброю та Конвенцію про біологічну зброю.

Росія має досвід звинувачення Заходу в тих злочинах, які вчиняє сама Росія. Така тактика є очевидним прийомом з боку РФ, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані та невиправдані напади на Україну, – заявили в Держдепі.

Державний департамент США очікує, що Росія продовжить поширювати та посилювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення.

Раніше в Міноборони РФ визнали, що ЗС РФ використовують важку вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек у війні проти України, що обмежується Міжнародними конвенціями.

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Джерело: U.S. Department of State

Фото: Dreamstime

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