Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Зеленський спростував російські фейки про розробку Україною хімічної зброї

Олена Конюшок SEO оптимізація
Зеленський спростував російські фейки про розробку Україною хімічної зброї

У своєму новому відеозверненні Президент Зеленський спростував російські фейки про розробку зброї масового ураження в Україні та заявив, що його дуже непокоять такі звинувачення України з боку російських ЗМІ.

Вони звинувачують нас у тому, що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани росії – подивися, в чому росія звинувачує інших, – повідомив Президент.

За словами Зеленського, цей страх не безпідставний, адже РФ уже використала заборонену хімічну зброю в інших країнах. Він заявив, що якщо росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь і додав:

Я адекватна людина. Президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. Ви це знаєте.

Читайте
Хімічна зброя Росії: що є в арсеналі та проти кого використовувалося

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті США повідомляли, що твердження Кремля про лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї в Україні є відвертою брехнею.

Таким чином РФ намагається виправдати напад на Україну та жахливі дії, які російські військові роблять на українських теренах.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка