Можливості російської армії атакувати Україну вичерпаються приблизно через десять днів.

Таку оцінку в інтерв’ю телеканалу MSNBC дав генерал Сполучених Штатів у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Умовою для припинення бойових дій має стати посилення та пришвидшення підтримки зі сторони Заходу

– У них немає трьох речей: у них немає часу, людської сили, і я думаю, що у них немає боєзапасу. Приблизно через 10 днів, і це моя оцінка, якщо припустити, що ми, Захід, не тільки продовжуватимемо, а й прискоримо постачання всього, чого потребують українці, щоб знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет – якщо припустити, що ми це робимо, я думаю, що за наступні 10 днів Росія досягне своєї кульмінації, що означає, що вони не зможуть продовжувати атаки, – сказав генерал у відставці.

Бен Ходжес заявив, що ці бойові дії можна назвати перегонами.

– Ці перегони… Україна може пережити росіян, якщо ми зможемо прискорити та розширити постачання необхідної зброї. У росіян закінчуються сили, боєприпаси та час. Зараз саме час тримати ногу на газі, – додав він на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 10 березня журналіст-розслідувач з видання Bellingcat заявив, що війна Росії проти України буде призупинена через 7-10 днів, а далі російське керівництво буде намагатись заморозити конфлікт, щоб не визнавати своєї поразки.

Джерело: MSBNC