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Франція заморозила активи ЦБ Росії на €22 млрд та приватних осіб на €150 млн

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міністерство економіки Франції

Франція заморозила понад €22 млрд активів Центробанку Росії, а також рахунки та нерухомість приватних осіб, які потрапили під санкції.

Про це повідомив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер в ефірі національного телерадіоканалу RTL.

Він зазначив, що окрім цього, були заморожені €150 млн на приватних рахунках та нерухомість на суму €539 млн.

— Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму €22 млрд. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму €150 млн, – сказав міністр.

За його словами, на території Франції було заморожено нерухомість загальною вартістю €500 млн, що належить приблизно 30 росіянам, а також затримано дві великі яхти загальною вартістю €150 млн.

— Ми змогли виявити та заморозити активи російських олігархів на загальну суму €850 млн на території Франції, – зауважив він.

Ле Мер уточнив, що заморозка нерухомості не має на увазі відчуження майна на користь держави. Йдеться про те, щоб власники не змогли її перепродати чи використати з метою отримання прибутку.

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Джерело: RTL

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Фото: Depositphotos

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