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Факти / Україна / Суспільство

Боротьба проти зла: Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки відповідальних за війну

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Боротьба проти зла: Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки відповідальних за війну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Швейцарії із закликом заморозити рахунки росіян, відповідальних за розв’язання війни в Україні.

– У ваших банках зберігаються гроші тих, хто розв’язав цю війну, – заявив Зеленський, виступаючи у парламенті Швейцарії.

Український лідер закликав швейцарські банки заморожувати активи росіян, причетних до війни в Україні, адже це буде їхнім внеском у боротьбу зі злом.

– Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто мешкає у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв, – заявив президент України.

Також Зеленський згадав бізнес, який не хоче йти з РФ, тим самим фінансуючи війну в Україні.

– Good food – good life. Так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії, навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, ядерний шантаж. Коли Швейцарія з нами – ми точно успішніші, коли Україна з вами – ви точно сильніші, – зазначив Володимир Зеленський.

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Фото: УНІАН

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