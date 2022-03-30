Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 35 день війни
Вбили Вбили
145 дітей
Поранили Поранили
>222 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, що його країна “загалом” готова виступити гарантом безпеки України. Таку заяву він зробив президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Про це розповів речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт, пише Reuters.

– Олаф Шольц продемонстрував загальну готовність щодо ролі гаранта безпеки у телефонній розмові із Зеленським, – заявив спікер уряду Німеччини.

Однак Гебестрейт уточнив, що не хоче спекулювати про те, чи роль гаранта безпеки буде також включати військовий компонент. Річ у тому, що для України саме військовий компонент є головним.

Читайте
Договір про гарантії безпеки: Подоляк заявив, що на конкретику вийдуть у лічені дні

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка