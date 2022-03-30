Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, що його країна “загалом” готова виступити гарантом безпеки України. Таку заяву він зробив президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Про це розповів речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт, пише Reuters.

– Олаф Шольц продемонстрував загальну готовність щодо ролі гаранта безпеки у телефонній розмові із Зеленським, – заявив спікер уряду Німеччини.

Однак Гебестрейт уточнив, що не хоче спекулювати про те, чи роль гаранта безпеки буде також включати військовий компонент. Річ у тому, що для України саме військовий компонент є головним.