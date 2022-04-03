Від початку квітня цього року країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) не імпортують природний газ із країни-агресорки Росії.

Про це поінформував Улдіс Барісс – голова правління оператора системи природного газу у країнах Балтії АТ Conexus Baltic Grid (Conexus).

Він зазначив, що оскільки російський газ з початку цього місяця не надходить до Латвії, Литви та Естонії, забезпечення цих країн блакитним паливом здійснюються з Клайпедського терміналу зрідженого природного газу та Інчукалнського сховища природного газу.

Улдіс Барісс наголосив, що вимога РФ щодо оплати за поставлений нею природний газ лише в рублях стала сигналом про необхідність різко скоротити залежність від російського блакитного палива, оскільки на Москву більше не можна покладатися. За його словами, ультиматум РФ фактично прискорив шлях країн Балтії до енергетичної незалежності.

– Хоча сумніви в тому, що на російські поставки можна покластися, були, ці події ясно демонструють, що з точки зору безпеки більше немає жодної впевненості. З погляду енергетичної безпеки слід однозначно вирішити питання будівництва другого терміналу зрідженого природного газу, і що швидше, то краще, – розповів Барісс.

Він додав, що зараз уже потрібно думати, як створити запаси газу на зиму для країн Балтії.

Відмову трьох країн Балтії від російського газу вже прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що першою країною Євросоюзу, яка ухвалила таке рішення, стала Литва, а згодом з’явилася заява Улдіса Барісса щодо інших балтійських країн.

Єрмак наголосив, що це має стати прикладом для інших держав Євросоюзу.

– Країни Балтії відмовилися від російського газу… Чудовий приклад для країн ЄС. Ембарго на енергоресурси РФ має бути абсолютним, бо ми разом маємо зупинити зло, обваливши економіку Кремля, – зазначив керівник ОПУ.

Як відомо, Україна неодноразово закликала країни світу запровадити повне ембарго на російські енергоносії через розв’язану РФ повномасштабну війну проти нашої держави.

Напередодні стало відомо, що Литва першою з країн ЄС з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії. Литовський міністр енергетики Дайнюс Крейвіс наголосив, що це крок до енергонезалежності Литви.