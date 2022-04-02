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Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від газу з РФ

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від газу з РФ

Литва стала першою країною ЄС, яка з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії.

У Міністерстві енергетики Литви зазначили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Свої потреби нині Литва задовільнятиме завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. Також Литва має можливість перекачувати газ з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

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Міністр енергетики Дайніус Крейвис заявив, що цей крок революційний енергонезалежності Литви.

– Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна ухвалила рішення, які нині дозволяють нам без болю розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли – решта Європи також зможе, – заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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Фото: Depositphotos

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