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США надають Україні новітнє озброєння, щоб план РФ провалився – речник Пентагону

Юля Захарченко редакторка стрічки
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні новітнє озброєння, щоб новий етап повномасштабної війни Росії на території нашої держави провалився, запевняють у Пентагоні.

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, якою буде наступна допомога Україні від адміністрації президента США Джо Байдена.

– Ми працюємо із союзниками та партнерами, щоб доставити системи протиповітряної оборони великої дальності в Україну. Міністр працює над цим особисто із союзниками і партнерами, щоб побачити, що вони можуть зробити, – зазначив речник Пентагону.

Джон Кірбі переконаний, що агресія Росії триває вже досить довго – це можна бачити в Україні впродовж 46 днів. Він висловив припущення, що Кремль може застосувати ту ж саму жорстоку тактику проти мирних жителів, проте зосередитися на меншій території.

– Росія має довгу історію агресії. Це можна бачити зараз в Україні, щодня впродовж понад 46 днів. На жаль, ми всі можемо очікувати, що ті ж самі жорстокі тактики, абсолютна неповага до людського життя та цивільної інфраструктури, ймовірно, триватиме, але тепер зосереджені на більш географічно обмеженій території. Ми, ймовірно, перегортаємо ще одну сторінку в тій самій книзі російської жорстокості, – вважає речник Пентагону.

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Фото: Getty Images

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