США надають Україні новітнє озброєння, щоб план РФ провалився – речник Пентагону

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні новітнє озброєння, щоб новий етап повномасштабної війни Росії на території нашої держави провалився, запевняють у Пентагоні.

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, якою буде наступна допомога Україні від адміністрації президента США Джо Байдена.

– Ми працюємо із союзниками та партнерами, щоб доставити системи протиповітряної оборони великої дальності в Україну. Міністр працює над цим особисто із союзниками і партнерами, щоб побачити, що вони можуть зробити, – зазначив речник Пентагону.

Джон Кірбі переконаний, що агресія Росії триває вже досить довго – це можна бачити в Україні впродовж 46 днів. Він висловив припущення, що Кремль може застосувати ту ж саму жорстоку тактику проти мирних жителів, проте зосередитися на меншій території.