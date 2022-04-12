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Зґвалтував немовля та надіслав відео товаришам: Зеленський розповів про звірство окупанта

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зґвалтував немовля та надіслав відео товаришам: Зеленський розповів про звірство окупанта

Українські правоохоронці змогли встановити особу російського військового, який зґвалтував немовля. Загарбник надсилав своїм товаришам відео, де видно знущання з дитини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Литви. За його словами, російський військовий родом із Пскова.

– Встановлено навіть цю особу (загарбника, який зґвалтував немовля. – Ред.), російський воїн Бичков із Пскова, десантник або спецназ, який відправляв товаришам відео того, що він робить із немовлям, як він знущається з немовляти. Ось такий російський військовий, “захисник дітей”, – заявив президент.

Зеленський переконаний, що російські пропагандисти вже почали виправдовувати агресивні дії ворожого військового проти маленької дитини.

– Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних, – вважає Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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