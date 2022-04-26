Партнери України зібрали близько $5 млрд військової допомоги – глава Пентагону

Партнери України рекордними темпами нарощують швидкість, з якою надають підтримку Києву у боротьбі за свою країну. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у Німеччині під час зустріч міністрів оборони 40 країн на американській військовій базі Рамштайн.

— Країни-партнери вже зібрали близько $5 млрд військової допомоги Україні, з яких $3,7 млрд виділяє адміністрація США, – зазначив Остін.

Глава Пентагону наголосив, що війна Росії проти України “входить у нову фазу”.

— Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі. Оголошена мета зустрічі в Рамштайні – координація та нарощування зусиль для надання військової допомоги Україні, з урахуванням зосередження бойових дій на Донбасі та на Півдні України, – зауважив Ллойд Остін

Міністерство оборони Німеччини ще на початку зустрічі в Рамштайні розповсюдило письмову заяву про намір відправити в Україну зенітні самохідні установки. Інформацію про це також підтвердила очільниця оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

База ВПС США у Рамштайні на південному заході Німеччини, де проходить зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, це найбільший об’єкт ВПС США за межами країни, на якому постійно дислоковано близько 9 тис. військовослужбовців.