Федеральний міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт промовилася, що Амстердам має намір поставити в Україну самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це пише німецьке видання SPIEGEL із посиланням за підсумками конференції 40 міністрів оборони, засідання якої відбувалося 26 квітня на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Під час підбиття підсумків зустрічі голів міноборони, Крістіна Ламбрехт заявила, що крім постачання зенітних танків Gepard в Україну від ФРН, українські збройні сили будуть також навчені роботі з самохідною гаубичною системою Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Як зазначає видання, цими двома заявами Крістіна Ламбрехт хоче спробувати пом’якшити жорстку критику Німеччини щодо постачання зброї. Уряд Німеччини вже кілька тижнів критикують за нерішучість. Тому для міністра оборони ФРН важливо ще раз наголосити на десятках міністрів оборони, які приїхали на конференцію, що уряд Німеччини досяг цього переломного моменту, прийнявши спеціальний пакет на 100 млрд для бундесверу і розпочавши перші поставки зброї.

Офіційних повідомлень про постачання гаубиць PzH 2000 від Нідерландів ще не було. Більше того, в Амстердамі до вчора були повідомлення про суперечки щодо того, чи постачати Україні подібні типи озброєнь.

Раніше Факти ICTV вже писали про нідерландську САУ Panzerhaubitze 2000, яка відповідає “вічним” вимогам до будь-якої артилерійської системи.