Влада України направила офіційний запит уряду Німеччини на поставку 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 загальною вартістю в €1,7 млрд.

Повідомляється, що напередодні Україна отримала від компанії-виробника Krauss-Maffei Wegmann про постачання Україні цього виду озброєння. У свою чергу, компанія має намір зробити для ФРН нові гаубиці, щоб замінити техніку, передану Києву.

Відомо, що концерн зможе поставити перші одиниці нової техніки через 30 місяців після підписання контракту. Повністю поставка буде завершена в 2027 році.

Що таке гаубиця PzH 2000

Відносно недавно прийнята на озброєння бундесверу в якості стандартної артилерійської системи, самохідна гаубиця PzH 2000 поєднує в собі підвищену захищеність, велику дальність стрільби, оперативно-тактичну гнучкість і високу рухливість.

Після розпаду організації Варшавського договору на початку 90-х років минулого століття, керівництво бундесверу визначило основні вимоги, яким повинна була відповідати нова броньована самохідна гаубиця. А саме:

забезпечувати оптимальний захист екіпажу;

володіти значно більшою дальністю стрільби в порівнянні з наявними на озброєнні артсистемами, зберігши при цьому високу точність бою;

бути боєздатною при обслуговуванні скороченим розрахунком;

перевершувати складалися на озброєнні артилерійські системи по ефективності і бойового потенціалу.

По суті ці вимоги є вічними, оскільки стосуються до будь-якої артилерійської системи і будь-якого збройного конфлікту незалежно від його масштабу.

Саме з цієї причини роботи над PzH-2000 тривали в умовах різкого скорочення витрат на озброєння, і ні у кого ніколи не виникали сумніви в необхідності її придбання для сил швидкого реагування, а потім і для бундесверу в якості стандартної артсистеми.

Оскільки замовлення на PzH-2000 було сильно урізане в рамках загального скорочення Бундесверу і перебудовою Збройних сил, яка послідувала за цим, потреба у високому бойовому потенціалі цієї системи озброєння ще більше зросла, щоб, хоча б частково, замінити кількість якістю.

Основні технічні характеристики САУ Panzerhaubitze 2000:

довжина з гарматою вперед – 11 669 мм;

ширина загальна – 3 580 мм;

бойова маса – 55,3 т;

потужність двигуна 1000 к. с.;

максимальна швидкість по шосе – 67 км/год;

запас ходу по шосе – 420 км;

боєкомплект – 60 155-мм пострілів, 2 000 патронів 7.62-мм;

подолані перешкоди: ширина рову – 3,0 м, висота стінки – 1,0 м, підйом – 30 град, глибина броду – 1,5 м;

екіпаж – 5 осіб.

Відзначимо, що, в той час як танкам в бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей противника, панцергаубиця третього тисячоліття може вести вогонь на відстані більше 30 кілометрів.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія